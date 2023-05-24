Давня традиція африканських племен: що таке ритуал Камбо та яку небезпеку для людського життя він несе

Корінні народи Амазонки традиційно наносять речовину, добуту з шкірних залоз амазонської гігантської мавпячої жаби на свою шкіру. Спочатку камбо використовували в медицині, але зараз її широко використовують псевдошамани. Не дивлячись на заборону місцевого уряду та смертельні випадки, камбо продовжує активно використовуватись у різноманітних ритуалах.

Про це пише IFLScience.

Отруйна речовина наноситься поверхневі опіки на шкірі, щоб прискорити процес всмоктування в кров та посилити ефект. Але отрута амазонської жаби діє на людський організм по-різному, зокрема викликаючи наступні наслідки:

тривала блювота;

судоми;

смерть.

Вплив камбо на людину

Потрапивши до людського організму, камбо потрапляє у лімфатичну систему, а потім у кровоток. Людина відчуває різноманітні патологічні фізіологічні ефекти:

приплив спеки;

почервоніння обличчя;

нудота;

блювання;

загальне нездужання;

прискорене серцебиття;

запаморочення;

набряк обличчя;

позиви до дефекації.

відчуття грудки у горлі;

утруднене ковтання;

біль у животі;

нудота;

блювання;

діарея;

нежить;

сльози;

набряк губ, повік та обличчя;

набряк язика чи горла.

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Заради цих ефектів і проводиться ритуал Камбо. Крім того, після потрапляння речовини до організму людини у неї можуть виникати психоделічні ефекти чи галюцинації.

Небезпека отрути амазонської жаби

Отрута діє на людина від 15 до 30 хвилин. Тривалість фізичного впливу на людину зазвичай триває стільки ж. Але деякі люди можуть перебувати під впливом отрути до кількох годин. Відомі летальні випадки після потрапляння отрути у тіло, а також випадки гепатиту, психозу, тривалого блювання, гіпонатріємії (низький рівень натрію в крові), судом, розриву стравоходу та зупинки серця.

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