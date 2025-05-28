Дрони атакували Харківщину: є поранені, серед них - дитина

Через ворожий удар безпілотників по Харківській області травми отримали 8 осіб, включаючи 4-річну дівчинку. У селі Васищеве Харківського району під час обстрілу поранення зазнали чоловіки віком 51, 43 та 59 років.

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Також травмувалася 4-річна дівчинка, у якої розвинулася гостра стресова реакція. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Есхар Чугуївського району внаслідок ворожого нападу постраждали двоє чоловіків 63 та 80 років, а також дві жінки віком 63 та 71 рік.

Нагадаємо, у ніч проти 22 травня російські війська здійснили ракетну атаку на Харків.

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