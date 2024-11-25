Дрони атакували російську Калугу: згорів завод для виготовлення компонентів ракетних систем (відео)

У місті Калуга, що в Калузькій області РФ, було атаковано дронами завод "Тайфун", який входить до складу російського військово-промислового комплексу.

Завод "Тайфун" займається виробництвом систем зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Тут виготовляють компоненти для систем спостереження та наведення, які встановлюються на бойову техніку. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram

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Також підприємство постачає деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки й ракетних комплексів. Окрім виробництва, завод здійснює обслуговування й модернізацію військової техніки, що перебуває на озброєнні російської армії.

Крім того, "Тайфун" випускає електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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