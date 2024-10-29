Дрони атакували університет спецназу у Чечні: загорівся дах пошкодженої будівлі
Вранці 29 жовтня дрони атакували "університет спецназу" у Гудермесі. Там сталася пожежа.
Про це написав у Telegram глава Чечні Рамзан Кадиров. "Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа загашена", — заявив Кадиров.
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Як пишуть російські ЗМІ, університет було відкрито у 2013 році. У квітні 2022 року на його базі відкрили центр підготовки для відправки на війну проти України.
Нагадаємо, в Джанкої та Сімферополі у Криму лунали потужні вибухи.
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