Воїни ГУР повністю зачистили Вовчанський агрегатний завод та взяли полонених (відео)

У вівторок, 24 вересня, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно завершили складну спецоперацію з визволення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів.

Як повідомили в ГУР, бійці спеціальних груп "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК та "Терор" провели системну зачистку всіх 30 будівель заводу, знищивши окупантів та взявши в полон частину з них.

Вас також зацікавить: Бої на Курщині: окупанти на БМП рушили на штурм посадки, але їх зрівняли із землею (відео)

Окупанти перетворили завод на справжню фортецю, залучивши до його оборони свої найкращі підрозділи, зокрема бійців 45-ї бригади СпП повітряно-десантних військ. Противник активно використовував артилерію, ударні дрони, КАБ та важкі вогнемети "Солнцепьок", щоб зупинити просування українських сил.

Місце на карті, де знаходиться Вовчанський агрегатний завод. Джерело: google.com/maps

Попри шалений опір ворога, українські розвідники продемонстрували високий професіоналізм та мужність. Бійці ГУР неодноразово вступали у контактні бої з противником, в тому числі й в рукопашну.

О 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

У ГУР також показали фото з території заводу, яка була окупована російською армією:

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Бійці ГУР зайняли всю територію заводу. Джерело: t.me/DIUkraine

Днями на Запорізькому напрямку Повітряні сили з JDAM знищили пункт зв’язку російської окупаційної армії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!