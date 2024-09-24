Воины ГУР полностью зачистили Волчанский агрегатный завод и взяли пленных (видео)

Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно завершили сложную спецоперацию по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов.

Как сообщили в ГУР, бойцы специальных групп "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор" провели системную зачистку всех 30 зданий завода, уничтожив оккупантов и пленив часть из них.

Вас также заинтересует: Бои на Курщине: оккупанты на БМП двинулись на штурм посадки, но их сравнили с землей (видео)

Оккупанты превратили завод в настоящую крепость, привлекая к его обороне свои лучшие подразделения, в том числе бойцов 45-й бригады СпП воздушно-десантных войск. Противник активно использовал артиллерию, ударные дроны, КАБ и тяжелые огнеметы "Солнцепек", чтобы остановить продвижение украинских сил.

Место на карте, где находится Волчанский агрегатный завод. Источник: google.com/maps

Несмотря на яростное сопротивление врага, украинские разведчики продемонстрировали высокий профессионализм и мужество. Бойцы ГУР неоднократно вступали в контактные бои с противником, в том числе и в рукопашную.

В 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР Кириллу Буданову об успешном завершении сделки.

В ГУР также показали фото с территории завода, оккупированной российской армией:

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

Бойцы ГУР заняли всю территорию завода. Источник: t.me/DIUkraine

На днях в Запорожском направлении Воздушные силы с JDAM уничтожили пункт связи российской оккупационной армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!