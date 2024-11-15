Дрони атакували військовий аеродром в Краснодарському краї рф: росіяни заявили про знищення 46 БПЛА (відео)

В ніч на 15 листопада Краснодарський край росії зазнав масштабної атаки безпілотних літальних апаратів. За неофіційними даними, головною ціллю став військовий аеродром у місті Кримськ.

Російська сторона заявила про знищення 51 українського безпілотника, з яких 36 було збито над Краснодарським краєм, 10 - над Азовським морем, три - над тимчасово окупованим Кримом та два - у Бєлгородській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Місцеві мешканці Кримська повідомили про серію потужних вибухів у місті. За інформацією очільника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, атака була спрямована на військовий аеродром.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив падіння уламків дронів на території чотирьох приватних домоволодінь у Кримську, де було пошкоджено дах будинку та автомобіль. У станиці Полтавській також зафіксовані пошкодження даху одного будинку та вибиті вікна в іншому.

Нагадаємо, дрони атакували російський Саратов.

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