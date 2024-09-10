Дрони масовано атакували росію: під удар потрапили аеродроми та енергетичні об'єкти (фото, відео)

У ніч на 10 вересня влада кількох російських регіонів повідомила про масштабну атаку безпілотників. За попередньою інформацією, під удар потрапили об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та аеродроми.

Міністерство регіональної безпеки Тульської області заявило про нібито знищення двох безпілотників, уламки яких впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Згідно з інформацією з Telegram-каналів ворога, деякі з яких пов'язані з російськими силовими структурами, головний удар цієї ночі був спрямований на аеродроми. Повідомляється, що нібито зазнали ударів летовища у Московській, Калузькій та Курській областях росії.

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Також безпілотники завдали ударів по Криму, а також по Бєлгородській, Брянській, Воронезькій і Орловській областях.

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що було збито 14 безпілотників, що летіли на Москву. БПЛА збили у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

Проте мешканці підмосковного Раменського повідомляють, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. На місці видно пожежу. Наразі інформації про постраждалих немає. Горять 10 і 11 поверхи будівлі. Пізніше це підтвердив і мер міста.

Згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.

РосЗМІ повідомили, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" закриті, оголошено план "Ковер".

Окрім цього, постраждав аеропорт "Жуковський" під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, у неділю, 9 вересня, дрони атакували Волоконовський район Бєлгородської області. Попередньо, сталося влучання у сховище палива, після удару БПЛА воно загорілося.

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