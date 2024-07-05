Дрони 'завітали' до рф: біля Ростова влучання в НПЗ та ТЕЦ, у Приморсько-Ахтарську ціллю був аеродром (відео)

Вночі 5 липня дві російські області піддалися атаці безпілотників. Вибухи зафіксовані в Ростовській області та Краснодарському краї.

За даними російського міноборони, уночі на території рф засобами ППО знищено 14 БПЛА над територією Краснодарського краю, "знищено та придушено 10 БПЛА над територією Ростовської області".

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Однак у соцмережах росіяни повідомляють, що поблизу Ростова дрони влучили у нафтовий термінал та пошкодили ТЕЦ-2. А у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю рф пошкоджено електропідстанцію, в місті зникли електроенергія і вода.

Вибухи у Ростові 5 липня. Джерело: Скриншот з відео t.me/etorostov_tg Вибухи у Ростові 5 липня. Джерело: Скриншот з відео t.me/etorostov_tg

Вибухи у Ростові 5 липня. Джерело: Скриншот з відео t.me/etorostov_tg Вибухи у Ростові 5 липня. Джерело: Скриншот з відео t.me/etorostov_tg

"Декілька безпілотників збили над Приморсько-Охтарськом. Уламки пошкодили цивільні об'єкти. Співробітники МНС уже працюють на місці. Попередньо постраждалих немає", – повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв о першій години ночі.

Але за кілька годин він уточнив, що у Приморсько-Ахтарську є постраждалі. "Госпіталізовано 6 осіб... Внаслідок атаки пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок. Мешканців будинку евакуювали... Крім цього, порушено роботу енергопідстанції, яка живить значну частину міста. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи", – написав губернатор.

Губернатор Ростовщини тим часом повідомив, що внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі.

Нагадаємо, 3 липня морські дрони атакували у Новоросійську військово-морську базу частини Чорноморського флоту рф.

А 2 липня у російському Курську було атаковано центральну авіатехнічну базу російської армії.

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