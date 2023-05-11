Дріжджі та трава: як зробити добриво для рослин своїми руками

Ви регулярно скошуєте траву на газоні, але на знаєте, як її потім використати? Ми підкажемо вам рецепт добрива зі скошеної трави, яке підходить для всіх рослин.

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Отже, щоб приготувати добриво, візьміть велику ємність з кришкою, залийте траву водою, можете туди ж накидати бур‘янів. Для пришвидшення процесу, додайте дріжджі. Закрийте кришкою та залиште на 2-3 тижні, періодично помішуючи. Дозрівши, суміш стане темною та пінистою.

Готовий настій процідіть та розведіть водою у пропорції 1:10 та поливайте рослини (1-2 л на одну рослину).

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