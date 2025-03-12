Подвійні пільги: хто з українців у березні отримає знижку на комуналку за два місяці

У березні 2025 року в Україні нарахують пільги на житлово-комунальні послуги одразу за два місяці у зв’язку з впровадженням нових єдиних правил. Право на знижку матимуть лише ті сім’ї, чий середній дохід не перевищує 4,24 тис. грн.

Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), тепер для призначення допомоги враховуватиметься максимально допустимий рівень доходу сім’ї. Про це пише OBOZ.UA.

Коригування правил надання пільг спричинене потребою ефективного розподілу фінансових ресурсів державного бюджету. Раніше окремі категорії громадян могли користуватися пільгами без врахування рівня доходів, проте через обмежене фінансування ці умови були змінені. Відтепер знижки на комунальні послуги призначатимуться за єдиним критерієм, що залежить від середнього доходу родини.

У Пенсійному фонді повідомили, що в лютому 2025 року пільги не нараховувалися, тому родини, які відповідають встановленим вимогам щодо доходу, отримають компенсацію одразу за два місяці. Якщо ж сім’я не відповідає цим критеріям, пільги їй не передбачені.

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Зміни вплинуть лише на громадян, які звернуться за пільгами у 2025 році. Ті, хто користувався пільгами до кінця 2024 року, зможуть перейти на нові умови після завершення опалювального сезону.

У новій системі надання пільг передбачено кілька важливих винятків. Зокрема, учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, не підпадають під загальні правила. Для них збережено окремі умови, що дозволяють отримувати пільги без урахування рівня доходу. Наразі право на компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги мають різні категорії громадян, серед яких:

пенсіонери;

вчителі пенсійного віку, за умови, що їхні доходи відповідають встановленим критеріям;

інші категорії, які відповідають вимогам за рівнем доходу.

Варто зазначити, що в березні пільги отримають громадяни, які відповідають новим критеріям, тобто їхній щомісячний дохід не перевищує 4,24 тис. грн. Пенсійний фонд України проведе нарахування одразу за два місяці у березні 2025 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій за опалювальний сезон.

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