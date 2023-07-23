Ефективний спосіб позбутися плісняви в будинку: зникає за 1 годину без "хімії"

Як позбутися плісняви в будинку - що допомагає від плісняви та як очистити стіни від плісняви

Накопичення вологи, погана вентиляція, проблеми з інфільтрацією та інші чинники призводять до утворення плісняви на стінах. Цвіль необхідно усувати, аби не було проблем зі здоров'ям.

Видання Sante Plus запропонувало екологічний і економічний спосіб, аби перемогти ці мікроскопічні грибки. Для цього вам треба білий оцет та харчова сода.

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Натуральний засіб із двох інгредієнтів допоможе вивести плісняву зі стін у вашому домі. Підготуйте білий оцет, який містить оцтову кислоти, та харчову соду, яка поглинає вологу. Комбінація цих двох продуктів допоможе видалити плями та дезінфікувати проблемні місця.

Що вам потрібно:

200 грамів харчової соди,

10 мл води,

15 мл концентрованого білого оцту температурою 14 градусів.

1. Перший крок – приготувати пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води та наливши оцет у пульверизатор.

2. Потім нанесіть пасту безпосередньо на ділянки, уражені слідами плісняви (стіни, стелі, стики тощо).

3. Залиште на 1 годину, перш ніж розпорошити білий оцет на всю поверхню, яку потрібно обробити. В результаті відбувається хімічна реакція у вигляді піни, що дозволяє легко видалити сліди плісняви.

4. Залиште діяти приблизно на десять хвилин, потім протріть плями губкою.

5. Промийте водопровідною водою або білим оцтом, розведеним у воді.

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Нагадаємо, що використання силіконового приладдя вимагає особливого догляду. Ви завжди можете скористатися простим геніальним трюком, щоб очистити його.

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