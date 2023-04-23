Ефірна олія та тальк: вдалі альтернативи дезодоранту

Якщо у вас алергія на дезодоранти – краще за все використовувати дезодоранти – кристали, які є повністю органічними. Але є ситуації, коли можливості купити засіб від запаху поту немає, тому ми підкажемо вам кілька засобів, які можна використати, як альтернативу дезодоранту.

Харчова сода.

Розведіть пів чайної ложки соди у двох чашках води. Протирайте рідиною пахви зранку – розчин на весь день позбавить вас неприємного запаху.

Тальк або дитяча присипка

Присипка і тальк добре вбирають вологу та усувають неприємний запах.

Сік лимона

Протирайте ним пахви – це допоможе знищити бактерії і тим самим усунути неприємний запах. Але! Лимонний сік можна використовувати лише на шкіру без подразнень. Алергікам теж бажано утримуватись від цього методу.

Ромашка

Візьміть 50 г ромашки та залийте літром окропу. Настоюйте годину. Додайте соду, перемішайте та дочекайтесь охолодження. Рідиною протирайте пахви.

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Кукурудзяний крохмаль

Принцип дії аналогічний тальку та дитячій присипці. Можна додати до крохмалю кілька крапель ефірної олії для приємного аромату.

Ефірна олія

Олія не усуває потовиділення, але бореться із неприємним запахом. Найкраще підходять кипарисова, чайного дерева, бергамотова, лимонна та лавандова ефірна олія.

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