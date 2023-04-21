Забудете про зморшки: омолоджувальна маска всього з двох інгредієнтів

Щоб позбавитися від зморшок та отримати свіжу шкіру, не треба купувати дорогі косметичні засоби. Іноді допоможуть натуральні маски.

Видання Sante Plus повідомило, як зробити омолоджувальну маску всього з двох інгредієнтів. Вона поверне шкірі сяйво та м'якість.

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Омолоджувальна маска своїми руками

У боротьбі зі зморшками вам допоможе ефективний засіб – насіння льону. Щоб були результати, треба її наносити на обличчя та шию двічі на день протягом щонайменше 12 днів.

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Льон належить до сімейства Linaceae та відомий своїми текстильними волокнами і особливо поживним насінням олійних культур. Це природне джерело вітаміну Е, калію, магнію та жирних кислот Омега-3, необхідних елементів для відновлення шкіри та тіла.

На думку дієтологів, вживання насіння льону також допомагає у регуляції артеріального тиску та запобігає виникненню цереброваскулярних патологій.

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Крім цього, насіння льону має дезінтоксикаційні та заспокійливі властивості. Воно здатне зменшувати ознаки старіння, що з'являються на обличчі. Завдяки естрогену виробляється більша кількість колагену, що розгладжує зморшки та зберігає шкіру молодою.

Для маски з льону треба брати цілісне насіння льону, яке треба буде перемелювати кожні три дні. Задля ефективності воно має бути свіжим. Інгредієнти рекомендують зберігати в прохолодному, темному, сухому місці, далеко від джерел тепла.

Інструкція з виготовлення лляної маски:

1. Столову ложку льону залийте 85 мл окропу, перемішайте та накрийте кухонним рушником.

2. Нехай суміш настоїться протягом дня, до вечора.

3. Для маски використовуйте тільки воду, яка ввібрала всі корисні властивості насіння льону.

Спеціалісти радять готувати цю маску вранці та використовувати увечері перед сном або після пробудження.

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4. Наносити на обличчя треба за допомогою ватного тампона, але обов'язково уникайте прямого контакту з очима.

5. Дайте висохнути воді на шкірі, потім повторіть це не менше 5 разів. Після п'ятого застосування зволожте обличчя зволожуючим кремом і потім не наносьте макіяж.

Насіння льону буде зволожувати шкіру, відлущувати епідерміс, помітно скорочувати зморшки та запобігати появі прищів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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