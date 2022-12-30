Екіпаж українського РСЗВ M270 доставив різдвяні подарунки для окупантів (відео)

У мережі з'явився відеоролик, на якому показана українська РСЗВ LRU/M270A1 після залпу по ворожих позиціях.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. У підписі до відео написані слова командира екіпажа РСЗВ:

"Важко бути далеко від родини, але ми щойно доставили різдвяні подарунки для росіян, і це дуже приємно", – зазначив військовий.

Що відомо про M270

M270 (M270 Multiple Launch Rocket System, MLRS) – це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі" виробництва компанії Vought. З 1983 року РСЗВ перебуває на озброєнні армії США. У липні 2022 року надійшли на озброєння України.

Призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв'язку та інших площинних цілей.

Європейські модернізації M270A1 розроблені "Krauss-Maffei Wegmann" за участю Німеччини (Mittleres Artillerieraketensystem — MARS II), Італії (MLRS Improved) та Франції (Lance Roquette Unitaire — LRU).

До складу реактивної системи залпового вогню M270 MLRS входять:

бойова машина М270 (самохідна пускова установка (ПУ);

227-мм некеровані реактивні снаряди (НКР) у транспортно-пускових контейнерах (ТПК) і апаратура управління вогнем;

транспортно-заряджальна машина;

система зв'язку і управління.

Основними частинами бойової машини М270 є шасі й артилерійська частина. До артилерійської частини ПУ входять:

нерухома основа, встановлена на корпусі шасі;

поворотна платформа із закріпленою на ній частиною, що хитається, у броньованій коробчастій фермі якої розташовані два ТПК;

механізми заряджання і наведення.

Характеристики M270

Вага:24,950 т;

Довжина:6 850 мм;

Ширина: 2 970мм;

Висота: 2 590мм:

Обслуга: 3;

Калібр: 227;

Ефективна дальність вогню: M26: 32 км M26A1/A2: 45 км M30/31: 84 км GMLRS+: 120 км ATACMS: 165-300 км

Двигун: VTA-903T500;

Трансмісія: General Electric HMPT-500, 3 – вперед, 1 – назад;

Підвіска: індивідуальна торсіонна з гідравлічними амортизаторами;

Дорожній просвіт: база: M2 Bradley;

Швидкість по шосе: 64,3 км/год.

Раніше, у мережі з'явився репортаж Sky News про РСЗВ M270, які надали Україні Велика Британія, США та Німеччина. Журналісти зазначають, що артилерійські удари відіграють вирішальну роль в тому, що вище американське командування назвало "битвою вогнем".

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