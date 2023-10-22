'Екіпажу Мі-8 вічного польоту': окупанти знову знищили власний винищувач

Російські пропагандисти заявили про чергове знищення власного винищувача Мі-8. Його збила російська протиповітряна оборона.

Про це повідомили в російському Telegram-каналі Fighterbomber. Зазначили, що в перший день повномасштабного вторгнення російська протиповітряна оборона знищила власний літак.

Екіпажу Мі-8МТВ-5 вічного польоту, йшлося в повідомлення російських пропагандистів.

У Росії переконані, що останній збитий екіпаж РФ на війні в Україні також буде на рахунку російської протиповітряної оборони.

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Також у РФ розслідують кожну втрату, проте її причини повторюються – загиблому екіпажу вручають ордени Мужності. Тоді як розрахунки ППО також отримують ці ордени, проте згодом. Усе це відбувається по колу та влаштовує всіх, крім льотчиків. Зокрема, їм все частіше доводиться ухилятися від власних ракет.

Нагадаємо, 29 вересня біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області російська протиповітряна оборона знищила власний літак Су-35. Екіпаж російського винищувача також загинув.

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