Експерт назвав найкраще місце для зберігання шоколаду, яке покращує його смак

Продукти харчування, такі як шоколад, вже давно є частиною дебатів, коли справа доходить до зберігання. Люди зазвичай вагаються між шафою на кухні та холодильником.

Але, за словами експертів онлайн-магазину продовольчих товарів MuscleFood, існує лише одне місце, де слід зберігати шоколад. Справа не лише в особистих уподобаннях, а й у підтриманні якості продукту, повідомляє Express.co.uk.

Багато хто любить їсти холодний шоколад із холодильника, а інші віддають перевагу його кремовій текстурі, коли він лежить у шафі.

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Ешлі Тош з MuscleFood.com стверджує, що, зберігаючи його холодним, можна значно змінити смак. Через це шоколад варто зберігати у шафі на кухні.

За її словами, зберігання шоколаду в холодильнику призводить до цукрового нальоту, який виникає, коли шоколад зберігається при занадто низькій температурі. Це може серйозно вплинути на смак, зробити його зернистим або пухирчастим і спричинити побіління шоколаду.

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