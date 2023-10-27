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Суспільство

Експерт назвав найкраще місце для зберігання шоколаду, яке покращує його смак

Анастасія Крищук

Експерт назвав найкраще місце для зберігання шоколаду, яке покращує його смак

Продукти харчування, такі як шоколад, вже давно є частиною дебатів, коли справа доходить до зберігання. Люди зазвичай вагаються між шафою на кухні та холодильником.

Але, за словами експертів онлайн-магазину продовольчих товарів MuscleFood, існує лише одне місце, де слід зберігати шоколад. Справа не лише в особистих уподобаннях, а й у підтриманні якості продукту, повідомляє Express.co.uk.

Багато хто любить їсти холодний шоколад із холодильника, а інші віддають перевагу його кремовій текстурі, коли він лежить у шафі.

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Ешлі Тош з MuscleFood.com стверджує, що, зберігаючи його холодним, можна значно змінити смак. Через це шоколад варто зберігати у шафі на кухні.

За її словами, зберігання шоколаду в холодильнику призводить до цукрового нальоту, який виникає, коли шоколад зберігається при занадто низькій температурі. Це може серйозно вплинути на смак, зробити його зернистим або пухирчастим і спричинити побіління шоколаду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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