Експерт пояснив, як легко відмити чайник від нальоту без агресивної хімії

Використання електрочайника з часом призводить до утворення білих відкладень, відомих як вапняний наліт. Він не тільки псує смак чаю, але й впливає на ефективність приладу.

Якщо в чайнику накопичується вапняний наліт, йому доведеться докладати більше зусиль, щоб нагріти воду, витрачаючи більше енергії. Експерти розповіли, чим можна видалити наліт, без агресивної хімії, повідомляє Express.co.uk.

Найефективніший спосіб очистити чайник за допомогою білого оцту та води. Для цього потрібно наповнити чайник розчином оцту та води у рівних частинах, і залишити на ніч.

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Вранці обов’язково ретельно промийте його, щоб уникнути потрапляння оцту в напої. Після цього вапняний наліт досить легко відпадає.

Для останнього кроку закип’ятіть чайник свіжою водою та спорожніть його ще раз, щоб позбутися будь-яких запахів оцту. Лимонну кислоту також можна використовувати для очищення чайника так само, як білий оцет.

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