Як очистити жирний гриль від нагару: простий лайфхак

Приготування їжі на відкритому повітрі, таке як на мангалі, гриль-барбекю або вугільному грилі, є популярним заняттям в багатьох сім'ях, особливо в теплу пору року. Однак, після використання таких приладів, важливо забезпечити їх очищення від жиру та інших забруднень.

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Простий засіб, який вам знадобиться, щоб впоратися з цим завданням, знаходиться на вашій кухні. Це харчова сода. Вам не потрібно купувати агресивну хімію, оскільки цей натуральний продукт легко впорається з очищенням гриля від жиру та залишків олії.

Для очищення гриля від жиру використовуйте суміш харчової соди та води. Відповідні пропорції – 1,5 склянки харчової соди на кожні пів склянки води. Застосуйте цю пасту на гриль за допомогою щітки, мочалки, ганчірки, фольги або паперових рушників. Цей порошок ефективно видалить навіть старі залишки жиру. Як маленький лайфхак, можна попередньо нагріти гриль, це полегшить процес чищення.

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Після того як паста застосована, залиште її на решітках гриля на 10-15 хвилин перед тим як розпочати чищення. Потім ретельно промийте гриль чистою водою, щоб забезпечити видалення всієї содової пасти разом з жиром та іншими забрудненнями.

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