Как очистить жирный гриль от нагара: простой лайфхак

Приготовление пищи на открытом воздухе, такое как на мангале, гриль-барбекю или угольном гриле, является популярным занятием во многих семьях, особенно в теплое время года. Однако после использования таких приборов важно обеспечить их очистку от жира и других загрязнений.

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Простое средство, которое вам понадобится, чтобы справиться с этой задачей, находится на вашей кухне. Это пищевая сода. Вам не нужно покупать агрессивную химию, поскольку этот натуральный продукт легко справится с очисткой от жира и остатков масла.

Для очищения гриля от жира используйте смесь пищевой соды и воды. Подходящие пропорции – 1,5 стакана пищевой соды на каждые полстакана воды. Используйте эту пасту на гриль с помощью щетки, мочалки, тряпки, фольги или бумажных полотенец. Этот порошок эффективно удалит даже старые остатки жира. Как маленький лайфхак можно предварительно нагреть гриль, это облегчит процесс чистки.

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После того как паста применена, оставьте ее на решетках гриля на 10-15 минут перед началом чистки. Затем тщательно промойте гриль чистой водой, чтобы обеспечить удаление всей содовой пасты вместе с жиром и другими загрязнениями.

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