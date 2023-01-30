Промыть микроволновку без химии за 5 минут: простые методы

Большинство украинцев имеют на кухне незаменимого помощника – микроволновку. Если неправильно ухаживать за ней и несвоевременно мыть, она будет работать некорректно.

Предлагаем вам варианты, как можно быстро помыть микроволновку, не используя химические моющие средства. Эти "народные методы" справятся с загрязнениями не хуже.

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Перед мойкой микроволновки узнайте несколько важных правил, чтобы кухонный гаджет не испортился:

В первую очередь – микроволновку надо обесточить.

Нельзя использовать много воды, чтобы она не попала на чувствительные к влаге элементы печи.

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Не используйте слишком абразивные кухонные губки, чтобы не поцарапать микроволновку.

Очистка с помощью лимонной кислоты или уксуса

Этот способ поможет также избавиться от неприятного запаха, если в микроволновке разогревались или размораживались "ароматные" продукты.

Для мытья уксусом разбавьте его в воде равными частями 1 к 1. Возьмите тряпку, смочите в этом растворе и хорошо протрите печку внутри (используйте защитные перчатки).

Сосуд с уксусом можно поместить в печь и запустить на несколько минут до закипания жидкости. Затем отсоединить печку от сети и хорошо протереть ее внутри увлажненной тряпкой. После этого микроволновку лучше некоторое время подержать открытой, чтобы запах уксуса выветрился.

Лимонная кислота – несколько чайных ложек нужно развести в теплой воде и протереть раствором печку. Если загрязнение значительно, то раствор с лимонной кислотой можно поставить в микроволновку и использовать тот же метод, что и в случае с уксусом.

Чистка с помощью пара

В подключенную к току микроволновку поместите сосуд с водой и включите его на 3-5 мин на максимальную мощность. Жидкость начнет закипать и обволакивать паром печку внутри. Затем выключите микроволновку и извлеките шнур питания из розетки. Возьмите специальную кухонную тряпку и протрите печь. Содовый раствор

В широкий сосуд налейте теплой воды, заполнив ее наполовину. В воду всыпьте столовые ложки соды и размешайте. Запустите микроволновку на 5-6 мин в полную мощность, чтобы вода закипела. Оставьте ячейку закрытой на минут 5-6. Затем отсоедините ее от сети, откройте дверцу, возьмите губку, обмакните ее в раствор, который "грелся" и протрите печку изнутри. Дверцу печки и углы внутри можно почистить тряпкой, смоченной в содовый раствор.

Чистка лимоном или кожурой цитрусовых

Кожицу от лимона, апельсина или мандарина следует положить в миску и добавить теплой воды. Поставить в печку и включить ее на полную мощность на 5-7 мин. Вода закипит, а кожуры цитрусовых выделят эфирные компоненты, которые со временем осядут на стенках печи и размягчают прилипшую грязь.

Затем печку нужно отсоединить от сети и протереть влажной тряпкой.

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