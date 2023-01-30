Помити мікрохвильовку без хімії за 5 хвилин: прості методи

Більшість українців мають на кухні незамінного помічника – мікрохвильову піч. Якщо неправильно доглядати за нею та невчасно мити, то вона працюватиме некоректно.

Пропонуємо вам варіанти, як можна швидко помити мікрохвильовку, не використовуючи хімічних мийних засобів. Ці "народні методи" справляться із забрудненнями не гірше.

Читайте також: Не ставте мікрохвильові печі на холодильник: чим це загрожує на кухні

Перед миттям мікрохвильової печі дізнайтеся кількох важливих правил, аби кухонний гаджет не зіпсувався:

Найперше – мікрохвильовку треба знеструмити.

Не можна використовувати багато води, аби вона не потрапила на чутливі до вологи елементи печі.

Відео дня

Не використовуйте надто абразивні кухонні губки, аби не подряпати мікрохвильовку.

Очищення за допомогою лимонної кислоти чи оцту

Цей спосіб допоможе також позбутися неприємного запаху, якщо у мікрохвильовці розігрівалися, або розморожувалися "ароматні" продукти.

Для миття оцтом, розбавте його у воді рівними частинами 1 до 1. Візьміть ганчірку, змочіть у цьому розчині та гарно протріть пічку всередині (використовуйте захисні рукавички).

Посудину з оцтом можна помістити в піч та запустити її на кілька хвилин до закипання рідини. Потім від'єднати пічку від мережі й гарно протерти її всередині зволоженою ганчіркою. Після цього мікрохвильовку краще деякий час потримати відкритою, аби запах оцту вивітрився.

Лимонна кислота – кілька чайних ложок треба розвести у теплій воді та протерти розчином пічку. Якщо забруднення значне, то розчин з лимонною кислотою можна поставити до мікрохвильовки та використати той же метод, що й у випадку з оцтом.

Чищення за допомогою пару

У під'єднану до струму мікрохвильовку помістіть посудину з водою та увімкніть її на 3-5 хв на максимальну потужність. Рідина почне закипати та обволікати парою пічку всередині. Потім вимкніть мікрохвильовку та витягніть шнур з розетки. Візьміть спеціальну кухонну ганчірку й протріть піч. Содовий розчин

У широку посудину налийте теплої води, заповнивши її наполовину. У воду всипте ти столові ложки соди та розмішайте. Запустіть мікрохвильовку на 5-6 хв на повну потужність, щоб вода закипіла. Залиште вічку закритою на хвилин 5-6. Потім від'єднайте її від мережі, відкрийте дверцята, візьміть губку, вмочіть її у розчин, який "грівся" й протріть пічку зсередини. Дверцята пічки та кути всередині можна почистити ганчіркою, змоченою у содовий розчин.

Чищення лимоном або шкіркою цитрусових

Шкірку від лимона, апельсина чи мандарина треба покласти у миску та додати теплої води. Поставити це у пічку та увімкнути її на повну потужність на 5-7 хв. Вода закипить, а шкірки цитрусових виділять ефірні компоненти, які з порою осядуть на стінках печі й розм'якшать прилиплий бруд.

Потім пічку треба від'єднати від мережі та протерти вологою ганчіркою.

Раніше UAportal розповів про 7 секретних функцій використання мікрохвильової печі. Ви будете вражені тим, на що здатний цей прилад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!