Експерти назвали найкращий час доби для поливу орхідей восени та взимку

Один з аспектів догляду за орхідеями, щодо якого більшість людей помиляється, це те, як часто їх поливати. Перезволоження орхідей може призвести до загнивання коренів, кашоподібних, чорних або коричневих коренів, пониклого листя та опадання бруньок.

В осінньо-зимові місяці власникам кімнатних квітів потрібно рідше поливати орхідеї. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перевіряйте рослину кожні 10 днів. Якщо кора або ґрунт здаються сухими, дайте їй трохи теплої, не холодної води.

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Дехто вважає, що використання кубиків льоду є ефективним способом зволоження орхідей без надмірного поливу, однак використання льоду або занадто холодної води може призвести до шоку для коріння. Завжди давайте воді з-під крана досягти кімнатної температури.

Краще поливати орхідею вранці, щоб будь-які випадкові бризки на листках мали час висохнути під час високих температур протягом дня. Якщо ви перезволожили орхідею, і у неї розвинулася коренева гниль, потрібно дати рослині висохнути.

Для орхідей, які цвітуть, власникові доведеться почекати, поки вона закінчить цвітіння, щоб вирішити проблему. Видаліть частини проблемних коренів за допомогою стерильного ножа, а потім пересадіть рослину в горщик зі свіжою сумішшю.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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