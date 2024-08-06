Експерти назвали найнадійніші дешеві китайські кросовери

Серед багатьох українців ще досі існує переконання, що китайські машини, подібно до інших товарів, що виробляються в Піднебесній, не відрізняються високою якістю чи тривалістю служби. Проте така думка застаріла, оскільки китайська промисловість досягла значного прогресу у виробництві авто, які тепер служать довго та надійно, навіть у бюджетному сегменті.

Так, нещодавно місцева мережа якості провела дослідження і визначила п’ять найнадійніших китайських кросоверів.

Під час формування цього рейтингу враховувалися лише автомобілі, чия ціна в базовій версії не перевищує 100 тисяч юанів (близько $13 800). Оцінювалась середня кількість дефектів та несправностей кожної моделі, а також відгуки власників. Авто зараховували штрафні бали за кожну виявлену проблему. Ті, що набрали найменше таких балів, очолили список і були визначені як найбільш надійні на ринку.

Лідером рейтингу став кросовер GAC Trumpchi GS3 з результатом у 140 балів. На другому місці опинився Changan CS35 Plus зі 141 балом, а на третьому – Geely Icon зі 143 балами. До п’ятірки кращих також увійшли Geely Coolray зі 161 балом та Kaiyi X3 Pro зі 163 балами.

Як найменш надійні були визначені моделі Zotye T300 з 232 балами, Livan X3 Pro та BAW BJ212, кожна з яких отримала по 209 балів, JAC JS4 зі 198 балами, Chery Tiggo 2 Pro зі 187 балами та Tiggo 4 Pro зі 188 балами.

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