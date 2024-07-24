Експерти назвали топ-10 кросоверів, які довго зберігають свою вартість

Коли людина розглядає покупку кросовера та і будь-якого іншого авто, одним з ключових критеріїв є здатність автомобіля зберігати свою вартість протягом часу. Для одних це можливість вигідно продати машину після короткого використання, для інших – це важливий актив, який можна використати у майбутньому.

Експерти видання WhatCar проаналізували авторинок і визначили, які кросовери найкраще утримують свою первісну вартість.

Для аналізу були взяті дані про ринкову вартість автомобілів через три роки після їхньої покупки та порівняні з їхньою початковою ціною. В результаті був створений рейтинг з десяти кросоверів, які показали найменше зниження в ціні.

Ось цей ТОП-10 кросоверів:

1. Lamborghini Urus – залишкова вартість: 72.6%

2. Mercedes G-Class – залишкова вартість: 62.3%

3. Lotus Eletre – Залишкова вартість: 60.8%

4. Land Rover Defender – залишкова вартість: 58.1%

5. Mini Countryman – залишкова вартість: 57.3%

6. Range Rover – залишкова вартість: 56.54%

7. Range Rover Sport – залишкова вартість: 56.53%

8. Renault Scenic E-Tech – залишкова вартість: 56.3%

9. Land Rover Discovery – залишкова вартість: 54.5%

10. Tesla Model Y – залишкова вартість: 53.7%.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 найвитриваліших машин на ринку України, які проїжджають 700 тис. км і більше.

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