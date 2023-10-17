Експерти пояснили, як часто насправді треба міняти простирадла

Експерти поділилися, як часто потрібно міняти постільну білизну, щоб підтримувати гігієну. Сара Демпсі, експертка із прибирання пояснила, що здебільшого слід прати постільну білизну раз на тиждень.

Якщо ви сильно пітнієте вночі, тоді слід частіше прати постільну білизну. Про це повідомляє Express.co.uk.

Що стосується подушок і постільної білизни, варто чистити їх принаймні двічі на рік. Більшість пухових ковдр можна прати в пральній машині.

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Найкраще прати постільну білизну при високій температурі, щоб вона була максимально чистою. Майте на увазі, якщо ви проводите багато часу у ліжку, постільна білизна має бути якомога чистішою.

Якщо не прати постільну білизну регулярно, це може призвести до розвитку бактерій та грибків.

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