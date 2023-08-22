Експерти пояснили, як легко вигнати щурів з дачі без отрути

Вигнати щурів із садів і відкритих приміщень може бути важко. Втім, зовсім не обов'язково використовувати агресивну хімію чи отруту.

Існує низка природних методів, які допоможуть позбутися щурів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Як правило, щури не засиджуються надовго, якщо немає їжі, однак сади можуть бути ідеальним місцем, де вони можуть сховатися та будувати гнізда. Однак на допомогу можуть прийти підручні засоби.

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Цибуля

Хоча щурів приваблює їжа, щури насправді не люблять цибулю. Простий запах цибулі – один із найкращих нетоксичних способів позбутися щурів із вашого городу.

Їдкий запах може відлякувати щурів і перешкоджати їм зайти в сад. Наріжте кілька цибулин на скибочки та розкладіть ці скибочки по краю саду або поблизу будь-яких видимих ​​точок входу.

Пір'я сови

Дослідження показали, що щури достатньо розумні, щоб відчувати загрози у своєму власному оточенні. Чудовий спосіб відлякати щурів – розмістити пір’я їхніх природних хижаків ближче до місць їхнього проживання або поблизу будь-яких видимих ​​точок входу у сад.

Ефірні олії

Зокрема, можна використати перцеву м’яту, евкаліпт і цитронеллу, які досить сильні, щоб переконати щурів. Просто змішайте вибрану ефірну олію в пляшці з розпилювачем, використовуючи одну частину ефірної олії на дев’ять частин води. Розпиліть суміш по краях саду та в будь-якому місці, де водяться щури.

Аміак

Аміак чудово відлякує щурів завдяки своєму дуже різкому запаху. Змішайте трохи аміаку з водою в мисці, а потім поставте цю миску назовні поблизу місця проживання щурів.

Сталева вата

Сталеву вату можна використовувати для блокування точок доступу до садів. Якщо є якісь видимі точки доступу, куди, як ви знаєте, входять і виходять щури, засуньте в ці щілини сталеву вату.

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