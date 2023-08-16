Два дієві способи, щоб зупинити атаку слимаків на садову ділянку та город

Справжньою проблемою городників є слимаки на капусті, зелені або інших рослинах. Щоб вберегти урожай, потрібно позбутися від нашестя шкідників та зупинити їх раз і назавжди.

Якщо ви не хочете використовувати їдкі хімічні препарати, зверніть увагу на народні методи боротьби зі слимаками. У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" запропонували два дієвих способи у боротьбі з цими шкідниками.

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1. Мідний дріт. Для відлякування слимаків і равликів можна використати мідний дріт на горщиках з рослинами та на грядках.

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"Додавання мідної стрічки до верхньої частини горщиків — це простий спосіб відлякати слимаків та равликів", – стверджують експерти.

Мідний дріт справді є ефективним засобом, оскільки він викликає електричний шок у слимаків та равликів, коли ті торкаються до нього. Тому він є практично непереборною перешкодою для цих шкідників.

2. Посадіть лаванду та полин. Слимаки не люблять рослини з сильним ароматом, такі як лаванда, фенхель, розмарин і полин. Спробуйте посадити навколо городу ці рослини, щоб відлякати непроханих гостей.

Раніше UAportal розповідав про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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