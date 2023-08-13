Як зрозуміти, що часник вже дозрів та коли його збирати

Збирати часник потрібно, коли він повністю дозріє. Для цього важливо вміти визначити його зрілість і правильно зберігати для тривалої свіжості урожаю.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" пояснили, що у дозрілого часнику жовтіє нижнє листя, а луски стають щільними, міцними. Як тільки це станеться, збирання літнього часнику потрібно провести протягом 5-7 днів – перетримані в землі голівки згодом погано зберігатимуться і можуть загнити.

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Не можна допускати повного висихання бадилля, тому що воно легко відривається, а цибулина розпадається на зубки, і такий часник не підходить для тривалого зберігання.

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Також агрономи визначають час збирання за стрілками рослини – якщо насіння дозріє і оболонки суцвіть почнуть лопатися, часник готовий до викопування.

Крім цього, професіонали рекомендують видаляти стрілки часнику, коли вони виростуть до 10 см, інакше на добрий урожай можна не розраховувати. Незадовго до збирання потрібно відгребти ґрунт від цибулин – це сприяє дозріванню часнику.

Коли прибирати часник у 2023 році за місячним календарем

Садівники користуються місячним календарем для посадки та збирання урожаю. Як відомо, фази Місяця мають вплив на рослини, їхній ріст.

У 2023 році прибирати часник, який посаджений навесні, рекомендується:

25-26 серпня,

4-5, 22-23, 26-28 вересня.

Ці дати вважаються найбільш сприятливими, оскільки тоді часник добре зберігатиметься.

Коли не можна прибирати часник у 2023 році

За місячним календарем є і несприятливі дні для прибиранням часнику, посадженого під зиму. Небажано копати його в наступні дати:

22-24 серпня,

1-3, 6, 7, 19-20, 29-30 вересня.

Якщо зібрати часник у ці дати, то він погано зберігатиметься та швидко почне гнити. Але для власного вживання (в їжу або для консервації) можна прибирати у будь-який день.

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