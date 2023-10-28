Експерти пояснили, як правильно зберігати лимони: будуть соковитими місяць

З лимонів можна вичавити сік, цедру або нарізати скибочками для приготування. Вони мають набагато довший термін зберігання в холодильнику, однак все не так просто.

За словами Аніни фон Хефтен, співзасновниці служби доставки їжі Farm to the People, свіжі лимони найкраще зберігати в герметичних контейнерах. Про це повідомляє Express.co.uk.

Герметична тара допомагає фруктам залишатися соковитішими та довше зберігати вологість. Це своєю чергою, уповільнює процес дозрівання.

Читайте також: Навіщо класти лимон у губку для миття посуду: корисний лайфхак

Холодне середовище в холодильнику зберігає м’яку текстуру шкірки. Коли лимони свіжіші, вони солодші та менш кислі, ніж коли вони починають висихати, що відбувається швидше за кімнатної температури.

Щоб зберегти розрізаний лимон, накрийте зріз поліетиленовою плівкою та помістіть фрукт в герметичний контейнер.

Нагадаємо, лимон є чудовим природним засобом для прибирання, але є деякі речі, які варто уникати чистити лимонним соком.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!