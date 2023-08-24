Експерти пояснили, як зберегти болгарський перець свіжим понад два тижні

Солодкий перець люблять за його смак і хрускіт, але при неправильному зберіганні він може швидко стати кашкоподібним. Перець зазвичай зберігають у холодильнику.

Втім, є один прийом, який дозволить зберігати перець свіжим та хрумким близько двох тижнів. Це передбачає переміщення цілих перців в інший контейнер, повідомляє Express.co.uk.

Все, що потрібно, це пакет на блискавці та паперовий рушник, яким його потрібно вистелити. Просто покладіть складений навпіл паперовий рушник і помістіть його в пакет, потім додайте один або два перці та закрийте його.

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Цей метод гарантує, що болгарський перець залишається свіжим і незіпсованим протягом тижнів. Перець варто вимити й ретельно висушити перед тим, як запечатати в пакет.

Зауважте, що зелений болгарський перець зберігається довше, ніж червоний або жовтий".

Волога є ще одним фактором, через який розрізаний болгарський перець втрачає твердість і якість. Використовуйте герметичний контейнер.

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