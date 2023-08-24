rus
Українська
Лайфхаки

Эксперты объяснили, как сохранить болгарский перец свежим более двух недель

Анастасия Крыщук

Эксперты объяснили, как сохранить болгарский перец свежим более двух недель

Сладкий перец любят за его вкус и хруст, но при неправильном хранении он может быстро стать кашицеобразным. Перец обычно хранят в холодильнике.

Впрочем, есть один прием, который позволит хранить перец свежим и хрустящим около двух недель. Это предполагает перемещение целых перцев в другой контейнер, сообщает Express.co.uk.

Все, что нужно, это пакет на молнии и бумажное полотенце, которым его нужно выстелить. Просто положите сложенное пополам бумажное полотенце и поместите его в пакет, затем добавьте один или два перца и закройте его.

Читайте также: Забудьте о пластиковых контейнерах: как хранить клубнику в холодильнике свежей до двух недель

Этот метод гарантирует, что болгарский перец остается свежим и неиспорченным в течение недель. Перец следует вымыть и тщательно высушить, прежде чем запечатать в пакет.

Обратите внимание, что зеленый болгарский перец сохраняется дольше, чем красный или желтый.

Влага является еще одним фактором, из-за которого разрезанный болгарский перец теряет твердость и качество. Используйте герметичный контейнер.

Ранее, UaPortal поделился, как сделать холодильник из бардачка авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки