Эксперты объяснили, как сохранить болгарский перец свежим более двух недель

Сладкий перец любят за его вкус и хруст, но при неправильном хранении он может быстро стать кашицеобразным. Перец обычно хранят в холодильнике.

Впрочем, есть один прием, который позволит хранить перец свежим и хрустящим около двух недель. Это предполагает перемещение целых перцев в другой контейнер, сообщает Express.co.uk.

Все, что нужно, это пакет на молнии и бумажное полотенце, которым его нужно выстелить. Просто положите сложенное пополам бумажное полотенце и поместите его в пакет, затем добавьте один или два перца и закройте его.

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Этот метод гарантирует, что болгарский перец остается свежим и неиспорченным в течение недель. Перец следует вымыть и тщательно высушить, прежде чем запечатать в пакет.

Обратите внимание, что зеленый болгарский перец сохраняется дольше, чем красный или желтый.

Влага является еще одним фактором, из-за которого разрезанный болгарский перец теряет твердость и качество. Используйте герметичный контейнер.

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