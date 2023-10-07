Експерти пояснили, як захистити троянди від хвороб у жовтні

Певні помилки у догляді за трояндами восени можуть сприяти розвитку небажаних захворювань. Видалення сміття має важливе значення для довгострокового здоров’я рослин.

Однією з найбільших помилок у догляді за трояндами восени є листя та інше сміття, яке накопичилося навколо рослини. Про це повідомляє Express.co.uk.

Залишене листя створює середовище, сприятливе для розвитку хвороб. Саме тому важливо прибирати землю поблизу троянд.

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На щастя, рослина не потребує додаткового догляду, тому її легше підготувати до холодних місяців. Одне з найважливіших осінніх завдань із трояндами – прибрати сміття під ними.

Люди, які ще не мають можливості насолодитися кущами троянд у своєму саду, можуть захотіти використати жовтень. Жовтень і листопад характеризуються дощами і більш прохолодною температурою, що означає, що нові рослини потребуватимуть менше додаткового поливу.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

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