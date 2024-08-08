Експерти з'ясували, які моделі авто розкуповують українці

На українському ринку нових автомобілів продовжує лідирувати Renault Duster. Цей позашляховик вже не перший місяць демонструє високий попит серед українських автолюбителів.

Згідно з інформацією порталу "Укравтопром", десять найпопулярніших моделей автомобілів у липні склали третину ринку нових легкових авто. Найбільший попит мав Renault Duster, що посів перше місце за кількістю проданих одиниць.

Вас також зацікавить: На український ринок виходить Mitsubishi L200 нового покоління: переваги моделі

Зокрема, у липні українці активно обирали автомобілі кількох популярних моделей. Ці десять моделей склали третину всього ринку нових легкових автомобілів за минулий місяць.

Лідером продажів, як і раніше, залишається Renault Duster. Друге місце посідає Toyota RAV 4, відома своїм комфортом та надійністю. Трійку лідерів замикає Honda M-NV, яка приваблює покупців компактними розмірами та економічністю.

Серед інших популярних моделей можна відзначити Toyota Camry, Mazda CX-5, Toyota Hilux, Kia Sportage, BYD Song Plus, Volkswagen Touareg та Škoda Octavia.

Такий різноманітний список свідчить про те, що українські споживачі надають перевагу різним типам автомобілів, від компактних кросоверів до позашляховиків та седанів.

Аналіз даних про продажі автомобілів дозволяє зробити висновок, що український автомобільний ринок продовжує демонструвати стійкий попит на нові автомобілі, попри складну економічну ситуацію в країні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 вживаних авто, які радять купувати всім.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!