Електролічильник нараховує зайві кіловати: у чому причина та як вирішити проблему

Багато українців стикаються з проблемою несподіваного зростання платіжок за електроенергію. Причин такого явища може бути кілька, і найчастіше вони пов'язані з неправильною роботою електролічильника. Розглянемо детальніше, що може впливати на показання лічильника і як це виправити. Про це пише РБК.

Причини завищених показників лічильника:

Помилки в роботі лічильника:

Лічильник, як і будь-який інший прилад, може давати збої. Це може бути пов'язано з його зносом, неправильним встановленням або впливом зовнішніх факторів.

Неправильне підключення:

Якщо лічильник підключений з порушенням правил, це може призвести до спотворення його показань. Наприклад, якщо нульовий провід підключений неправильно, через лічильник може проходити додатковий струм, що збільшує його показання.

Зміни параметрів електромережі:

Зміни напруги та частоти електроенергії можуть впливати на роботу електроприладів та, відповідно, на показання лічильника.

Підключення сторонніх споживачів:

Якщо до вашого лічильника підключені інші споживачі, це призведе до завищених показників.

Як перевірити правильність роботи лічильника:

Виконайте простий тест:

Виберіть потужний електроприлад (наприклад, обігрівач) і вимкніть усі інші прилади. Запишіть початкові показання лічильника. Увімкніть обігрівач на годину і знову зніміть показання. Розрахуйте спожиту енергію і порівняйте її з номінальною потужністю обігрівача. Якщо розбіжність значна, зверніться до фахівців.

Перевірте підключення лічильника:

Візуально огляньте з'єднання проводів, переконайтеся, що вони надійно закріплені і не пошкоджені. Якщо ви не впевнені у своїх силах, запросіть кваліфікованого електрика.

Зверніться до енергопостачальної компанії:

Фахівці компанії проведуть детальну перевірку лічильника і, за необхідності, замінять його.

Що робити, якщо ви виявили проблему?

Зверніться до енергопостачальної компанії:

Напишіть заяву про перевірку лічильника і зафіксуйте всі свої спостереження.

Збережіть всі чеки та квитанції:

Ці документи можуть знадобитися для подальшого розгляду вашої скарги.

Не платіть за неспожиту електроенергію:

Якщо ви впевнені, що показання лічильника завищені, не поспішайте оплачувати рахунок.

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Профілактика проблем з лічильником:

Регулярно перевіряйте показання лічильника: Це дозволить своєчасно виявити будь-які відхилення.

Це дозволить своєчасно виявити будь-які відхилення. Слідкуйте за станом електропроводки: Вчасно усувайте несправності.

Вчасно усувайте несправності. Використовуйте енергоефективні прилади: Це допоможе зменшити споживання електроенергії і, відповідно, суму в платіжці.

Якщо ви зіткнулися з проблемою завищених показників лічильника, не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців. Своїми правами споживача потрібно відстоювати.

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