Як надати показники світла з різних типів лічильників: пояснення

В Україні доступні три типи лічильників електроенергії: однозонні, двозонні та тризонні. Кожен з них має свою специфіку подання показників. Про це пише 24 tv.ua.

Подання даних з однозонних лічильників

Для однозонних лічильників інформація подається у форматі "Код показник". Код - це ваш унікальний десятизначний номер абонента, який можна знайти в рахунку за електроенергію. Показник - це поточні дані лічильника. Приклад: "0000012345 100", де 0000012345 - код абонента, а 100 - показник лічильника.

Особливості подання показників для багатозонних лічильників

Двозонні лічильники враховують дві часові зони: денну (07:00-23:00) та нічну (23:00-07:00). Показники відображаються на дисплеї послідовно, залежно від поточного часу. При поданні даних важливо фіксувати показники окремо для кожної зони.

Тризонні лічильники розділяють добу на три періоди, кожен з яких має свій тариф. Показники також відображаються окремо для кожної зони, що дозволяє оптимізувати витрати на електроенергію відповідно до часу її споживання.

Для коректного зчитування показань двозонного лічильника слід звертати увагу на індекси біля цифр:

* На лічильниках GAMA "1.5.8.2" означає денний тариф, а "1.5.8.1" - нічний.

* На лічильниках NiK "Т22" або "Т2" відповідає денному тарифу, а "Т21" або "Т1" - нічному.

При поданні показників двозонного лічильника важливо розділяти всі значення пробілами для правильної обробки даних. Наприклад: "0000012345 90 60" (де 0000012345 - код абонента, 90 - денний показник, 60 - нічний).

Для тризонного лічильника необхідно вказати чотири значення: "Код показник_Півпік показник_Ніч показник_Пік". Приклад: "0000012345 50 40 60", де кожне число відповідає різним періодам споживання електроенергії.

Зверніть увагу! Для зручності можна подати показники через телефон, месенджери (Viber, Telegram), веб-сайти постачальників або спеціальні додатки. Важливо дотримуватися термінів - до першого числа кожного місяця. Наприклад, у Києві можна скористатися гарячою лінією ДТЕК або особистим кабінетом на їхньому сайті.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!