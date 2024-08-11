Как подать показатели света с разных типов счетчиков: объяснение

В Украине доступно три типа счетчиков электроэнергии: однозонные, двухзонные и трехзонные. Каждый из них имеет свою специфику представления показателей. Об этом пишет 24 tv.ua.

Представление данных по однозонным счетчикам

Для однозонных счетчиков информация подается в формате "Код показатель". Код – это ваш уникальный десятизначный номер абонента, который можно найти в счете за электроэнергию. Показатель – это текущие данные счетчика. Пример: "0000012345 100", где 0000012345 – код абонента, а 100 – показатель счетчика.

Особенности представления показателей для многозонных счетчиков

Двухзонные счетчики учитывают две временные зоны: дневную (07:00-23:00) и ночную (23:00-07:00). Показатели отображаются на дисплее последовательно в зависимости от текущего времени. При подаче данных важно фиксировать показатели отдельно для каждой зоны.

Трехзонные счетчики разделяют сутки на три периода, каждый из которых имеет свой тариф. Показатели также отображаются отдельно для каждой зоны, что позволяет оптимизировать затраты на электроэнергию согласно времени ее потребления.

Для корректного считывания показаний двухзонного счетчика следует обращать внимание на индексы у цифр:

* На счетчиках GAMA "1.5.8.2" означает дневной тариф, а "1.5.8.1" – ночной.

* На счетчиках NiK "Т22" или "Т2" соответствует дневному тарифу, а "Т21" или "Т1" - ночному.

При подаче показателей двухзонного счетчика важно разделять все значения пробелами для правильной обработки данных. Например: "0000012345 90 60" (где 0000012345 – код абонента, 90 – дневной показатель, 60 – ночной).

Для трехзонного счетчика необходимо указать четыре значения: "Код показатель_Полупик показатель_Ночь показатель_Пик". Пример: "0000012345 50 40 60", где каждое число соответствует разным периодам потребления электроэнергии.

Обратите внимание! Для удобства можно представить показатели по телефону, мессенджерам (Viber, Telegram), веб-сайтам поставщиков или специальным приложениям. Важно соблюдать сроки – до первого числа каждого месяца. К примеру, в Киеве можно воспользоваться горячей линией ДТЭК или личным кабинетом на их сайте.

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