'Ще б склад боєприпасів зробити і взагалі вогонь': у Москві встановили ППО 'Панцир-С1' на дах будівлі (відео)

На росії у москві на будинках військові розмістили декілька установок протиповітряної оборони "Панцир-С1". Зокрема, систему помітили на будівлі міноборони рф.

Окрім цього, "Панцир" встановили також на даху багатоповерхової офісної будівлі. Фото та відео опублікували на російських Telegram-каналах.

Спочатку очевидці повідомили, що "Панцир-С1" встановили на дах офісної будівлі за адресою Тетеринський провулок, будинок 8. Зазначається, що у будівлі є офіси, однак це не зупинило військових від розміщення системи ППО.

У мережі також поділилися відео, де видно, що ЗПРК підняли на дах саме за допомогою крана. Як з'ясувалося, будівля розташована за 2 км від червоної площі та кремля.

Влада рф не прокоментувала ці події жодним чином. Втім, у мережі люди вже висловлюють свої думки щодо встановлення систем ППО на дахах будинків у москві.

"А на мавзолеї вже поставили?", "Не допоможе", "Ще би склад боєприпасів зробити і взагалі вогонь", "А над бункером ППО не забули поставити?", "Столицю в Сахалін переносити планується?" – пишуть користувачі мережі.

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