'Еще бы склад боеприпасов сделать и вообще огонь': в Москве установили ПВО 'Панцирь-С1' на крышу здания (видео)

На россии в москве на домах военные разместили несколько установок противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В частности, систему заметили на здании минобороны рф.

Кроме того, "Панцирь" установили также на крыше многоэтажного офисного здания. Фото и видео были опубликованы на российских Telegram-каналах.

Сначала очевидцы сообщили, что "Панцирь-С1" установили на крышу офисного здания по адресу Тетеринский переулок, дом 8. Отмечается, что у здания есть офисы, однако это не остановило военных от размещения системы ПВО.

В сети также поделились видео, где видно, что ЗПРК подняли на крышу с помощью крана. Как выяснилось, здание расположено в 2 км от красной площади и кремля.

Видео дня

Власти рф не прокомментировали эти события никоим образом. Впрочем, в сети люди уже высказывают свои мысли по поводу установления систем ПВО на крышах домов в москве.

"А на мавзолее уже поставили?", "Не поможет", "Еще бы склад боеприпасов сделать и вообще огонь", "А над бункером ПВО не забыли поставить?", "Столицу в Сахалин переносить планируется?" – пишут пользователи сети.

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