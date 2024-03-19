Ще один російський корабель пішов на дно, є жертви: подробиці

На траулері "Капітан Лобанов", що йшов з міста Світлий до Балтійська, сталася пожежа. На борту судна перебувало сім членів екіпажу.

За даними російського телеграм-каналу База, вибух стався у Балтійському морі у 10-мильній зоні, недалеко від узбережжя Калінінградської області. Близько 11-ї ранку корабель подав сигнал лиха.

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На борту траулера було 7 людей екіпажу, четверо постраждали. За даними джерел, як мінімум одна людина загинула. Причини вибуху невідомі.

Телеграм-канал SHOT пише, що вдалося врятувати чотирьох людей. Один член екіпажу загинув, доля двох інших залишається невідомою.

Причини інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф "Сергій Котов".

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