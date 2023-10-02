Якщо немає розпушувача тіста: господині дали 4 поради. як зробити випічку пухкою

Розпушувач – це спеціальний порошок, який використовується для підняття тіста у випічці. Зазвичай він містить крохмаль або борошно, соду та лимонну кислоту. Ця комбінація допомагає тісту стати пухким. Що ж робити, коли ви виявляєте, що розпушувач закінчився, а можливості відправитися до магазину немає? Ми розкажемо вам, як вийти з цієї ситуації і чим можна замінити розпушувач, щоб ваша випічка залишилася пишною і смачною.

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Щоб замінити розпушувач, вам потрібно враховувати, що він допомагає виокремити вуглекислий газ завдяки реакції між содою і лимонною кислотою. Тому важливо обрати замінник, який може відтворити цю реакцію. Ось декілька варіантів:

Сода: цей варіант підходить для різних типів тіста, якщо у вашому рецепті є кислі інгредієнти. Ви можете замінити розпушувач содою в однакових пропорціях (1:1). Додавайте соду в чистому вигляді, не гашену оцтом. Сода і оцет: цей замінник розпушувача також підходить для різних типів тіста, але вимагає наявності кислих інгредієнтів у рецепті. Зазвичай ви можете замінити 1 чайну ложку розпушувача на 1/2 чайної ложки соди і 1/2 чайної ложки оцту. Додавайте гашену соду швидко, щоб вуглекислий газ не витік. Алкоголь: цей замінник розпушувача підходить для дріжджового тіста. Алкоголь допоможе тісту стати пухким і надасть йому тонкий аромат. Додавайте 1 столову ложку алкоголю на кожний кілограм тіста. Газована вода: цей варіант можна використовувати замість розпушувача у різних типах тіста, які готуються на воді. Просто замініть звичайну воду сильногазованою водою згідно з рецептом.

Застосовуючи ці замінники розпушувача, ви зможете готувати пишну випічку, навіть якщо вам не вистачає звичайного розпушувача.

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