Ідеальне тісто для вареників з вишнями: що додавати замість води

Вареники з вишнями – це традиційна українська страва, яка найбільш популярна влітку, коли починається сезон вишень. Варяться такі вареники або на пару, або у киплячій воді.

Після варіння вареники можна подавати з розтопленим вершковим маслом, цукровою пудрою цукру або з солодким соусом.

Пропонуємо вам дізнатися, як приготувати ідеальне тісто на вареники на основі кефіру, щоб вони були пухкими та м'якими.

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Для тіста вам знадобиться:

Кефір – 200 мл

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – щіпка

Яйце – 1 шт.

Борошно – 400 г

Для начинки візьміть 400 грамів вишень та видаліть кісточки. За бажанням засипте їх цукром (100 грамів).

Як готувати:

У глибокій емальованій мисці з'єднайте яйце, сіль, цукор та кефір. Поступово додавайте борошно й замішуйте тісто.

Готове тісто накрийте харчовою плівкою й залиште на 20-30 хвилин.

З вишень приберіть зайвий сік. За бажанням додайте цукор та розмішайте.

Відкрийте тісто. Розділіть його на 4 частини. Одну з частин викладіть на обробну дошку, замісіть й скачайте у ковбаску. Наріжте ковбаски тіста на шматочки, розкачайте тонко, але щоб тісто не рвалося.

На розкатаний корж тіста викладіть по 4-5 вишень. Візьміть склянку та сформуйте кружечки навколо вишень, аби тісто розділилося.

З кружечків, всередині яких викладені вишні, зліпіть вареники. Викладайте їх на присипану борошном дошку.Поставте каструлю з водою на плиту, коли вона кипітиме, опускайте по черзі сформовані вареники та варіть 3-4 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.Покладіть вареники в киплячу воду, варіть не більше 4 хвилин після випливання їх на поверхню. Готові вареники викладіть у тарілку та змажте невеликою кількістю вершкового масла, або сметаною.

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