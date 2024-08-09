Чи є право на відстрочку в працевлаштованих, які доглядають за людиною з інвалідністю: відповідь юриста

Військовозобов'язані громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації, щоб мати змогу піклуватися про своїх родичів, включаючи батьків з обмеженими можливостями. Це право зберігається незалежно від того, чи мають вони офіційне місце роботи. Однак вони не матимуть права на отримання державної допомоги за опіку над особою з інвалідністю.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розпочато загальну мобілізацію осіб, які підлягають військовому обов’язку.

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Деякі особи, що належать до категорії військовозобов’язаних, можуть скористатися правом на відстрочку з певних підстав, включаючи необхідність опіки за членами сім’ї з обмеженими можливостями.

Чи не анулює офіційна робота право на відстрочку

Часом люди, котрі опікуються своїми непрацездатними батьками, також ще й офіційно працевлаштовані. Це створює для них деякі проблеми.

"Якщо син буде офіційно працевлаштований, то він не зможе отримати довідку про компенсацію за догляд на непрофесійній основі", — роз'яснив Юрій Айвазян.

Однак, за словами експерта з права, це не впливає на їхнє право на отримання відстрочки.

"Проте для оформлення відстрочки він може отримати акт встановлення факту догляду (Додаток 8 до постанови КМУ №560)", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, кому можуть скасувати відстрочку від мобілізації з 1 серпня.

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