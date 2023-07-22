Натуральність та відмова від приготування при високих температурах: переваги чистого харчування

Все більшою популярністю серед любителів здорового способу життя користується "чисте харчування". Цей підхід передбачає використання максимально натуральних продуктів та повне уникнення рафінованих та "хімічних" продуктів.

Основні принципи чистого харчування включають:

Використання натуральних продуктів

Прихильники цього підходу вибирають фермерську та органічну продукцію, цільнозерновий хліб, горіхи, насіння, бобові, зелень, овочі, фрукти та ягоди. Вони уникають кетчупів, сосисок та консервів.

Читайте також: Чому варто їсти яблука щодня.

Вживання сирої їжі

Це не обов'язкове сироїдіння, але якщо є можливість їсти продукт без термічної обробки, варто нею скористатися. Сирі продукти зберігають більше вітамінів, що сприяє збереженню їхньої харчової цінності.

Уникнення смаження та запікання при високих температурах

Зайва термічна обробка спричиняє втрату корисних речовин у продуктах та виникнення канцерогенів. Замість цього, прихильники чистого харчування здійснюють варіння, тушкування або запікання при помірних температурах.

Фахівці підтверджують користь чистого харчування. Натуральні продукти мають насичені корисними речовинами метаболіти, які забезпечують організм необхідними поживними речовинами. При вживанні неприродних продуктів виникають порожні калорії без вітамінів, клітковини та інших корисних речовин.

Дієтологи радять розумно підходити до вживання сирої їжі, особливо вечорами, і варити, тушкувати або запікати продукти при помірних температурах. При такому підході організм отримає максимум корисних речовин і зменшить ймовірність розладів шлунково-кишкового тракту.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали, як схуднути в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!