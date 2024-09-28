Ці фільми повинен подивитись кожен: три стрічки, які варті кожної секунди перегляду

У кіноіндустрії існують шедеври, які не лише вразили окремих глядачів та вплинули на їхні долі, але й суттєво змінили розвиток самого кінематографа. Ці неперевершені твори стали справжніми віховими моментами в еволюції кіномистецтва, розширивши межі творчої фантазії та залишивши незгладимий слід у культурному просторі.

Серед цих знакових стрічок можна знайти як давно визнані шедеври, так і сучасні блокбастери, які добре знайомі широкому загалу. У цьому огляді ми розповімо про легендарні фільми, що потрапили до цього переліку, та про кінострічки, які назавжди трансформували світ кіно, відкривши нові перспективи для майбутніх поколінь митців та кіноманів. Про це пише 24 tv.ua.

"Громадянин Кейн"

Геніальний твір Орсона Веллса, що встановив нові критерії в кіномистецтві. Його вплив на подальший розвиток кінематографа неможливо переоцінити, і він часто визнається одним із найвидатніших фільмів в історії.

Американський інститут кіномистецтва двічі - у 1997 та 2007 роках - визнавав "Громадянина Кейна" найкращою стрічкою США за останнє століття. Британський інститут кіно, провівши опитування серед експертів та режисерів, також назвав його найвизначнішим фільмом усіх часів. Ця кінокартина регулярно очолює подібні рейтинги. У 1989 році її внесли до Національного реєстру фільмів США як твір, що має виняткову історичну, культурну та естетичну цінність.

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"Психо"

Культовий трилер Альфреда Гічкока, який змінив уявлення про жанр horrorу та психологічного трилера. Легендарна сцена у душовій, нестандартна структура сюжету та майстерна психологічна гра акторів зробили цей фільм класикою світового кінематографа.

"На останньому подиху"

Фільм Жана-Люка Годара став емблемою французької nouvelle vague. Його новаторський підхід до монтажу, операторської роботи та діалогів трансформував розуміння кіно як мистецтва та відкрив нові горизонти для самовираження режисерів.

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