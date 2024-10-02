Ці п'ять простих кроків допоможуть зберегти тепло в кімнаті під час холодів

З настанням холодів питання збереження тепла в домі стає особливо актуальним. Ефективна теплоізоляція дозволяє не лише знизити витрати на опалення, а й створити комфортні умови проживання.

Фахівці пропонують прості кроки, які дозволять економити на опаленні у період холодів. Перед настанням опалювального сезону потрібно виконати наступні 5 кроків:

Утеплення вікон

Утеплення вікон. Джерело: freepik.com Утеплення вікон. Джерело: freepik.com

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Вікна є одним з основних джерел теплових втрат. Заклеювання щілин, використання додаткових утеплювачів або заміна старих вікон на склопакети значно зменшить втрати тепла.

Ізоляція дверей

Перевірте, чи щільно прилягають двері. За необхідності встановіть ущільнювачі.

Утеплення стін

Якщо є можливість, утепли стіни зовні або всередині. Це допоможе зберегти тепло в холодну пору року і прохолоду влітку.

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Теплоізоляція

Розмістіть теплоізоляційні матеріали за радіаторами, щоб збільшити тепловіддачу.

Оптимізація роботи опалювальної системи

Регулярно провітрюйте приміщення, але робіть це короткочасно. Перед сном знижуйте температуру на кілька градусів.

Установка лічильників тепла

Якщо є можливість, встановіть індивідуальні лічильники тепла. Це дозволить контролювати витрати на опалення і стимулюватиме до більш раціонального використання енергії.

Фахівці також порадили правильно розташовувати меблі в оселі. Не ставте меблі близько до радіаторів, щоб не перешкоджати циркуляції теплого повітря. Ввечері закривайте штори і жалюзі, щоб зменшити тепловтрати через вікна.

Звичка зберігати тепло зменшить витрати на опалення й дозволить заощадити сімейний бюджет.

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