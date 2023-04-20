Ці речі обов'язково мають бути у шафі: названо 7 головних трендів сезону весна-літо 2023

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

Мода дуже мінлива, адже кожного сезону щось стає неактуальним, а дещо – повертається. Цьогоріч на весну-літо будуть актуальними срібло та металік, футуристичність та чокери.

Про це розповіла стилістка Яна Платонова в Instagram. За її словами, мода – це гра, але правила, пропорції і масштаби обираєте ви.

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7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

1. Срібло, багато срібла. Весною та літом одним з основних трендів є металік. Дозволяється навіть створювати суцільні тотал-лук у сріблі, або ж робити акцент на якусь одну деталь.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

2. Silver pants

Срібні штани – просто хіт сезону! Така річ має бути в гардеробі кожної модниці, оскільки вона неперевершена.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

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3. Незвичні чокери. Зону декольте та шию прикрасьте чокером з великою квіткою. Така деталь стане "родзинкою" в образі.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

4. Зовнішні шви. Знову повертається тренд на речі зі зовнішніми швами. Обирайте такі спідниці, сукні, штани, кофти.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

5. Картаті сорочки. В сезоні весна-літа будуть актуальні стилі панк та гранж. Завдяки картатій сорочці ви створите певну неоханість в образі.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

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6. Твідові жакети. Таку класичну річ вдало поєднувати з балетками та джинсами.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

7. Футуристичні окуляри, або "лижні", стали новим трендом сезону весна-літо 2023.

Модні тренди 2023 - Стилістка Яна Платонова показала 7 модних речей, які мають бути обов'язково в гардеробі весна-літо 2023

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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