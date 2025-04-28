'Це наша священна місія' - Кім Чен Ин підтвердив участь військових КНДР у війні в Україні

Лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив рішення відправити війська до Росії для участі у бойових діях проти України, посилаючись на положення Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Пхеньяном і Москвою. У КНДР заявили, що військові були направлені до Росії "за наказом" Кіма Чен Ина відповідно до угоди про взаємну оборону.

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"Оскільки обставини відповідали умовам застосування договору про стратегічне партнерство з Росією, товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про відправку наших збройних сил і повідомив про це російську сторону", – йдеться у повідомленні KCNA.Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Кім Чен Ин назвав відправку північнокорейських солдатів до росії "священною місією" і заявив, що в Пхеньяні встановлять пам’ятник на їхню честь. Крім того, Північна Корея підтвердила участь своїх військовослужбовців у бойових діях на території Курської області РФ.

Нагадаємо, раніше Венс назвав заяву Зеленського про проросійську позицію Трампа "абсурдною".

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