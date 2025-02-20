Євро замість долара: експерти розповіли, що буде з курсом і заощадженнями українців у разі змін

В Україні почали обговорювати можливу відмову від долара як основної курсоутворюючої валюти. Фахівці розповіли, як таке рішення може вплинути на курс американської валюти та на заощадження громадян.

За словами ексрадника президента України з економічних питань Олега Устенка, у коротко- та середньостроковій перспективі таке рішення не матиме значного впливу – ані позитивного, ані негативного. Він наголосив, що це лише один із кроків на шляху України до інтеграції в ЄС, і суттєвих змін найближчим часом не відбудеться, пише РБК-Україна.

Схожу думку висловив і професор Національного університету "Львівська політехніка" Олексій Другов. Він пояснив, що Нацбанк регулює курс долара, здійснюючи валютні операції на міжбанку. Водночас курс євро залишається поза втручанням регулятора, оскільки всі фінансові показники наразі орієнтовані саме на долар.

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"Саме тому курс долара залишається відносно стабільним, тоді як курс євро може зазнавати значних коливань. Коли ми перейдемо до євро, ситуація зміниться: Нацбанк буде коригувати курс євро, і він стане більш стабільним", – пояснив експерт.

Однак, за словами Другова, він все ж радить українцям тримати частину своїх заощаджень у євро.

"Це рішення НБУ не матиме впливу на 2025-2026 роки, але якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то не варто зберігати всі заощадження в доларах. Найкращий варіант – розподілити заощадження 50 на 50", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що курс долара в Україні на порозі змін.

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