Євробачення 2023: Коли виступатиме Україна і під яким номером

Українська делегація вже вирушила до Великобританії, де у місті Ліверпуль тривають останні приготування до 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, що відбудеться у 2023 році.

Читайте також: Коли стартує пісенний конкурс та де дивитися наживо

Україну на цьому конкурсі представляє дует TVORCHI, який переміг у Національному відборі з треком Heart of Steel про мужність української нації. У зв’язку з російським повномасштабним вторгненням в Україні, конкурс не був проведений, а тому Почесна місія була передана срібному призеру, Великобританії.

У 2022 році переможцями Євробачення став український гурт Kalush Orchestra з хітом "Стефанія". Тож наступного року Україна автоматично потрапила до гранд-фіналу конкурсу.

Перший півфінал Євробачення у 2023 році відбудеться о 22:00 (за київським часом) у вівторок, 9 травня, на арені Liverpool, другий півфінал – 11 травня, четвер. Фінал – 13 травня, субота. Усього в конкурсі візьмуть участь 37 країн.

За результатами жеребкування, TVORCHI виступатимуть на Євробаченні під 19-м номером. Українські глядачі з нетерпінням очікують виступу українських представників та сподіваються на їх перемогу.

Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!